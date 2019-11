Hülkenberg bestätigt Aus in der Formel 1: „Es ist kein Rücktritt“

In der kommenden Saison fährt mit Sebastian Vettel nur noch ein Deutscher in der Formel 1. Renault-Pilot Nico Hülkenberg hat bestätigt, dass er 2020 kein Cockpit in der Königsklasse des Motorsports erhält.

