Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen Weißrussland

Durch einen 4:0-Sieg gegen Weißrussland hat sich die deutsche Nationalmannschaft am Samstagabend in Gladbach das Ticket für die EM 2020 gesichert. SPORTBUZZER-Redakteur Tim Lüddecke hat alle DFB-Spieler in der Einzelkritik mit einer Note bewertet.

Hier weiterlesen