Der Weltmeister macht am letzten Spieltag der EM-Qualifikationsgruppe H den Gruppensieg perfekt: Die Franzosen, bei denen Bayern-Profi Corentin Tolisso traf, hatte nur wenig Mühe beim Erfolg in Albanien. Auch die Türkei gewinnt locker. Island steht sicher in den Playoffs. Die EM-Quali vom späten Sonntagabend im Überblick.

