Löw setzt große Hoffnungen in Gnabry: „Kann bei EM Weltklasse werden“

13 Tore in 13 Länderspielen: Serge Gnabry sorgt bei der deutschen Nationalmannschaft weiter für Furore. Nach der 6:1-Gala gegen Nordirland hat Bundestrainer Joachim Löw nun verraten, dass er große Hoffnungen in Gnabry setzt. Der Star des FC Bayern könne bei der EM Weltklasse werden, so Löw.

