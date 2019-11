Nach der deutlichen Niederlage im deutschen Klassiker gegen den FC Bayern steht der BVB wieder vermehrt in der Kritik. Jetzt hat sich Abwehrchef Mats Hummels zu Wort gemeldet und in einem Interview erklärt, was passieren muss, damit der BVB doch noch Meister wird und seine Mitspieler in die Pflicht genommen.

Hier weiterlesen