Protest gegen Rassismus: Deshalb in Holland alle Profi-Spieler still

Der holländische Fußball setzt am Wochenende ein Zeichen gegen Rassismus. In der ersten Spielminute der holländischen Profi-Ligen werden alle Spieler auf den Plätzen stillstehen. Die Protestaktion ist eine Reaktion auf die vergangenen rassistischen Vorfällen am Rande von Fußballspielen.

