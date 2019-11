Ende Oktober hatte bei einem Spiel in der Kreisklasse C in Hessen ein Spieler des FSV Münster den Schiedsrichter nach einem Platzverweis bewusstlos geschlagen. Der Verein hatte bereits seine Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen und die Herrenmannschaft abgemeldet. Jetzt hat auch das Gericht ein Urteil gefällt.

