BVB in Noten: Die Einzelkritik zur Aufholjagd gegen Paderborn

Borussia Dortmund konnte das Worst-Case-Szenario am 14. Spieltag mit Ach und Krach abwenden. Zwei Wochen nach dem 0:4 beim FC Bayern verwandelte der BVB einen 0:3-Rückstand gegen den Tabellenletzten SC Paderborn in ein 3:3-Remis. SPORTBUZZER-Reporter Felix Meininghaus hat die Leistungen der Dortmund-Spieler in seiner Einzelkritik bewertet.

