Sechs Spiele stehen in der Champions League am Dienstagabend an. Der FC Bayern ist in Belgrad gefordert, die Tottenham Hotspur treffen auf Olympiakos Piräus, Real Madrid empfängt Paris Saint-Germain, Manchester City spielt gegen Schachtar Donezk , Juventus Turin bittet Atlético Madrid zum Topspiel und Dynamo Zagreb gastiert bei Atalanta Bergamo. Verfolgt die Partien im SPORTBUZZER-Liveticker.

