Bericht: HSV-Profi Papadopoulos will Wechsel zum 1. FC Köln

Kyriakos Papadopoulos trainiert beim HSV nur noch in der 2. Mannschaft, in die er von Trainer Dieter Hecking versetzt wurde. – und hofft auf eine Rückkehr in die Bundesliga. Der 1. FC Köln und Ex-Papadopoulos-Trainer Markus Gisdol gelten als Favoriten auf einen Transfer.

