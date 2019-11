Jetzt muss Borussia Dortmund um das Weiterkommen in der Champions League zittern: Gegen den FC Barcelona sorgt ausgerechnet ein Patzer des sonst so stabilen Mats Hummels für den 0:2-Rückstand zur Pause. Dortmund verliert am Ende mit 1:3. Der Ex-Nationalspieler gibt sich selbstkritisch.

Hier weiterlesen