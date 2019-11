Neue Folge „Eine Halbzeit mit …“ – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

„Eine Halbzeit mit …“ ist der Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland. In der vierten Folge geht es um Lewandowskis Rekorde, Favres Kampf und Klinsmanns neuen Job. Alle zwei Wochen fachsimpelt Wolff Fuss mit RND-Fußballchef Heiko Ostendorp über das Geschehen auf dem Platz und abseits des Platzes.

Was für eine aufregende Fußball-Woche: Robert Lewandowski trifft in der Champions League vierfach für den FC Bayern, Lucien Favre steht bei Borussia Dortmund vor dem Aus – und Jürgen Klinsmann ist zurück auf der Trainerbank. Natürlich sind das auch die Themen beim neuen Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). „Eine Halbzeit mit…“ der Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, geht in die nächste Runde.

Im 14-tägigen Format fachsimpelt der Sky-Kommentator mit RND-Fußballchef Heiko Ostendorp über das aktuelle Geschehen auf und neben dem grünen Rasen. „Eine Halbzeit mit …“, der Fußball-Podcast des RND dauert – wenig überraschend – rund 45 Minuten plus Nachspielzeit. Diesmal rollt die verbale Kugel sogar um einiges länger… .

In der vierten Folge „Durchfall mit Favre“ wird enthüllt, warum ein Inder in Barcelona für Verwirrung bei den BVB-Fans sorgte, Favre vor Tartar am Wochenende warnte und Zlatan Ibrahimovic bald beim „Big City Club“ aufschlagen könnte. Es bleibt dabei: die skurrilen Geschichten des Fußballs gibt es im neuen Podcast des RND.

„Eine Halbzeit mit …” entsteht in Kooperation mit der Podcastbande, dem Audio-Ableger des Kölner Agenturnetzwerks SR Management, und steht hier auf rnd.de und bei allen bekannten Podcast-Anbietern zum Anhören bereit.

Von Heiko Ostendorp/RND