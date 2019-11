Deutschland in einer EM-Gruppe mit Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé und Co. – Die EM-Auslosung hat der DFB-Elf eine wahre Hammer-Gruppe mit Portugal und Frankreich beschert. Die Bayern-Profis und Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich können nicht nachvollziehen, wie es trotz des Siegs in der Quali-Gruppe dazu kommen konnte.

Hier weiterlesen