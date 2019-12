Gelingt dem VfL Wolfsburg der dritte Streich? Nach zuletzt zwei Auswärtssiegen will die Mannschaft von Oliver Glasner am Sonntagabend (18 Uhr) zu Hause gegen den SV Werder Bremen nachlegen. Ob die Wölfe dieses Vorhaben umsetzen, erfahrt ihr in unserem Liveticker.

