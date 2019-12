Juve-Star Ronaldo schwänzt Ballon d’Or – Wirbel um Auszeichnung in Italien

Cristiano Ronaldo ließ sich beim Ballon d’Or in Paris nicht blicken. Der Juve-Star reiste zur Auszeichnung nicht an und nahm stattdessen einen anderen Preis entgegen – Fußballer des Jahres in Italien. Vor Ort wartete der Portugiese offenbar lange im Auto auf seinen Auftritt.

