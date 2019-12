DFB-Videobeweis-Boss: Schiedsrichter-Durchsagen wie in der NFL „gute Option“

In der amerikanischen Football-Liga NFL ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Schiedrichter ihre Entscheidungen per Mikrofon dem Publikum mitteilen. DFB-Videochef Jochen Drees würde es begrüßen, wenn auch die deutschen Schiedsrichter so bald ihre Entscheidungen durch den Videobeweis begründen können.

