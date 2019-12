Live im TV und im Online-Stream: So seht ihr das Freitagsspiel in der 1. Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC am 14. Spieltag! Hertha verpasste gegen Dortmund den Sieg beim Klinsmann-Debüt – Gelingt nun der Befreiungsschlag im zweiten Anlauf?

Hier weiterlesen