Das Duell zwischen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München ist auch das Duell der Sturm-Reihen: Die Gladbach-Offensive um Breel Embolo und Co. ist heiß auf Bayern-Torjäger Robert Lewandowski – der in der Bundesliga allein so viele Tore geschossen hat wie die Angriffs-Reihe der Fohlen.

Hier weiterlesen