Drei Partien stehen am Samstagmittag in der 2. Bundesliga an. Hannover 96 trifft auf Erzgebirge Aue, Holstein Kiel erwartet den VfL Osnabrück und Greuther Fürth empfängt den VfL Bochum. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

