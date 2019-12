Borussia Mönchengladbach ist drei Spieltage vor Ende der Hinrunde Tabellenführer der Bundesliga. Die Herbstmeisterschaft befindet sich in greifbarer Nähe. Über den Titel-Gewinn am Ende der Saison will Trainer Marco Rose allerdings nicht sprechen. Bei „Sky“ erklärt er nun, was passieren muss, damit er die Meisterschafts-Frage ernst nimmt.

