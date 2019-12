Für Borussia Dortmund geht es am Dienstag in der Champions League gegen Slavia Prag um den Einzug ins Achtelfinale. BVB-Trainer Lucien Favre ärgerte sich bei der Pressekonferenz darüber, dass Prag in der Öffentlichkeit zu schlecht wegkommt – und fand deutliche Worte.

