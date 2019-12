WM-Vergabe an Katar: Ermittlungsrichter nehmen Untersuchungen auf

Die WM 2022 soll in Katar stattfinden – das steht seit Jahren fest. Doch die umstrittene Vergabe der Weltmeisterschaft an das Emirat sorgt weiterhin für Wirbel. Jetzt beschäftigt der Fall Ermittlungsrichter in Frankreich.

Hier weiterlesen