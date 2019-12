Liverpool mit Pleite raus – Das kann am Dienstag noch passieren

Scheidet der Titelverteidiger schon in der Vorrunde aus? Am Dienstagabend trennt das Team von Trainer Jürgen Klopp nur eine Niederlage von einem möglichen Aus in der Champions League. Borussia Dortmund muss auf Schützenhilfe hoffen, um noch das Achtelfinale zu erreichen.

