BVB-Aufstellung fix: So ersetzt Favre den verletzten Witsel gegen Prag

Aus eigener Kraft ist der Einzug in die K.-o.-Runde der Champions League für Borussia Dortmund nicht mehr zu schaffen. Dennoch glaubt der BVB im Gruppenfinale gegen Slavia Prag an ein Happy End – auch ohne den verletzten Axel Witsel. Mit dieser Aufstellung will der BVB das Wunder schaffen.

