Manchester City geht als Sieger der Gruppe C in das letzte Champions-League-Vorrundenspiel bei Dinamo Zagreb. In der Partie Schachtar Donezk gegen Atalanta Bergamo treffen zwei Teams mit Achtelfinal-Hoffnungen aufeinander. Verfolgt die Partien am Mittwochabend in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

