Bentaleb greift Schalke an: „Wollen nicht, dass ich mit dem Team trainiere“

Momentan ist für Nabil Bentaleb kein Platz im Kader von Schalke 04. Stattdessen muss er in der Regionalliga spielen. Das liege aber keineswegs an Trainer David Wagner, sondern am Management, erklärte der Algerier im Interview mit einer französischen Zeitung.

