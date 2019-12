Eintracht Frankfurt will die Ergebnis-Krise mit einem Sieg im 20. und letzten Europa-League-Spiel des Jahres gegen Vitoria Guimaraes beenden. Mit einem Erfolg würden die Hessen erneut in die K.o.-Runde einziehen. Verfolgt die Partie am Donnerstagabend im SPORTBUZZER-Liveticker.

Hier weiterlesen