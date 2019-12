Die 2. Bundesliga ist mit zwei Heimsiegen in den 17. Spieltag gestartet. Während der VfL Bochum den kleinen Lauf von Hannover 96 (zuvor zwei Siege in Folge) gestoppt hat, hält Erzgebirge Aue dank eines 1:0-Erfolgs gegen Jahn Regensburg den Anschluss an die Aufstiegsränge.

Hier weiterlesen