David Beckham: WM 2022 in Katar „wird ein Traum für Spieler und Fans“

England-Legende David Beckham lobt die Ausrichter der WM 2022 in Katar in vollen Zügen. Das umstrittene Turnier im Golfstaat werde Spielern und Fans starke Veranstaltungsorte, tolle Hotels und eine großartige Kultur bieten. Die Kritik am Austragungsland bleibt dabei auch während der aktuell stattfindenden Klub-WM massiv.

