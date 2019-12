Einbruch nach Götze-Führung: BVB verspielt drei Punkte in Hoffenheim

Der BVB hat das letzte Ligaspiel im Jahr 2019 bei der TSG Hoffenheim trotz Führung noch verloren. Mario Götze hatte die Dortmunder in Halbzeit eins in Führung geschossen. Doch die Gastgeber drehten die Partie in der Schlussphase durch Treffer von Sargis Adamyan und Andrej Kramaric.

