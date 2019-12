Der FC Bayern trifft zum Jahresabschluss auf den VfL Wolfsburg, Spitzenreiter RB Leipzig hat den formstarken FC Augsburg zu Gast, der FC Schalke muss gegen den SC Freiburg ran, Bayer Leverkusen ist bei Mainz 05 gefordert und der 1. FC Köln erwartet Werder Bremen – das sind die Spiele in der Bundesliga am Samstag. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

