Bericht: Tuchel-Klub PSG will Emre Can von Juventus holen

DFB-Star Emre Can bekommt bei Juventus Turin aktuell kaum Einsatzzeiten. Nun bahnt sich ein Winter-Transfer nach Frankreich an. Laut eines Berichts von „RMC Sport“ will Thomas Tuchel Can zu PSG locken.

