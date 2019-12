Debütant Nico Kurz scheitert in der dritten Runde an Luke Humphries

In der dritten Runde ist Endstation für Nico Kurz bei der Darts-WM. Der Shootingstar musste sich in einem umkämpften Match dem Engländer Luke Humphries geschlagen geben. Damit ist auch der letzte Deutsche in London ausgeschieden.

Hier weiterlesen