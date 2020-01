Haaland steigt ins BVB-Training ein: So lief sein erster Tag

Winter-Neuzugang Erling Haaland ist am Freitag bei Borussia Dortmund in die Rückrunden-Vorbereitung gestartet. Der von Red Bull Salzburg verpflichtete Stürmer hat mit der Mannschaft zunächst Leistungstests absolviert. Am Samstag reist er mit der BVB ins Trainingslager.

