Ab wann ist Handspiel in der Bundesliga strafbar? In dieser Hinserie machte es in einigen Situationen des Eindruck, dass selbst erfahrende Bundesliga-Schiedsrichter den Überblick verloren haben. Im Interview mit der „Bild am Sonntag“ bezeichnet DFL-Boss Christian Seifert die Interpretation der Regel als Ärgernis.

