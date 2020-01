Das Ultimate Team des Jahres 2019 in FIFA 20 ist jetzt offiziell verfügbar. In der Elf des Jahres stehen unter anderem Liverpool-Star Virgil van Dijk und Barca-Legende Lionel Messi. Die Spieler, die es ins FUT Team of the Year schaffen, bekommen deutlich bessere In-Form-Karten. Diese Spieler haben es in die Auswahl geschafft.

