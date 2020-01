Kuriose Klausel in Uth-Vertrag – Kölner darf nicht gegen Schalke spielen

Mark Uth ist in der Winterpause auf Leihbasis von Schalke 04 zum 1. FC Köln gewechselt. Offenbar ist der Respekt der Schalker vor dem Stürmer allerdings so groß, dass er in der Bundesliga nicht gegen seinen „Stammverein“ antreten darf.

