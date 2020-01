Der neue Trainer Quique Setién soll den FC Barcelona zurück in die Erfolgsspur führen. Der Nachfolger von Ernesto Valverde schlug bei seiner Vorstellung forsche Töne an und will mit dem spanischen Topteam „alles gewinnen, was man gewinnen kann“. Er selbst kann sein Glück, bei Barca gelandet zu sein, kaum fassen.

