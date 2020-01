Bierhoff zu Veränderungen in der Jugendarbeit: „Mutige Schritte gehen“

Am Donnerstagabend war Sportdirektor Oliver Bierhoff beim Parlamentarischen Abend des DFB zu Gast – gemeinsam mit Präsident Fritz Keller und Ex-Profi Philipp Lahm. Bierhoff erklärte, wie er den Jugendfußball in Deutschland künftig verbessern will.

Hier weiterlesen