DJ und Hoffnungsträger gegen Kroatien: So tickt DHB-Star Kastening

Timo Kastening war eigentlich nur als Backup für Tobias Reichmann gedacht. Doch nach seinen starken Leistungen in der Gruppenphase der Handball-EM ruhen große Hoffnungen auf dem Rechtsaußen. Der SPORTBUZZER zeigt, was den Profi der TSV Hannover-Burgdorf so besonders macht.

