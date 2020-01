Bericht: BVB steigt in Transfer-Rennen um Emre Can ein – wohl hohe Ablöse fällig

Emre Can will Juventus Turin laut italienischen Medienberichten verlassen – und Borussia Dortmund könnte davon profitieren. Der BVB soll laut Berichten der „Gazzetta dello Sport“ und von „Sky“ an einem Transfer des deutschen Nationalspielers interessiert sein. Es könnte zum Wettbieten mit dem FC Everton kommen.

