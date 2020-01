ManUnited rutscht tiefer in Krise: Burnley schlägt „Red Devils“

Premier-League-Rekordmeister Manchester United hat die zweite Liga-Niederlage in Folge kassiert. Das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer verlor am Mittwochabend mit 0:2 beim FC Burnley – und droht, den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu verlieren.

Hier weiterlesen