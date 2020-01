Benedikt Höwedes wird in diesem Winter wohl kein Comeback in der Bundesliga feiern. Zuletzt war der Weltmeister von 2014 als Neuzugang beim 1. FC Köln im Gespräch. Laut Höwedes-Berater Volker Struth ist der Höwedes-Transfer an Vertrags-Details gescheitert.

Hier weiterlesen