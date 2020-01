Emre Can grüßt BVB-Fans – So reagiert das Netz: „Das letzte Puzzleteil?“

Mit der Verpflichtung von Nationalspieler Emre Can hat Borussia Dortmund für Schlagzeilen gesorgt. Der Neu-Borusse wandte sich via Twitter gleich an die Fans der Dortmunder. Die Anhänger feiern den Transfer des DFB-Spielers und loben den Neuzugang wegen seiner Vielseitigkeit.

