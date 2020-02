Bayern-Aufstellung ohne Änderungen: Flick bringt Schalke-Elf in Mainz

Der FC Bayern hat am Samstagnachmittag in der Bundesliga die Chance, mit einem Sieg bei Mainz 05 zumindest vorübergehend an Tabellenführer Leipzig vorbeizuziehen. Trainer Hansi Flick setzt dafür auf die gleiche Startelf wie beim Kantersieg gegen Schalke 04.

