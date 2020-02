Super Bowl: So tickt Quarterback Patrick Mahomes von den Chiefs

Zwei charismatische und doch denkbar unterschiedliche Spielmacher haben ihre Teams in den Super Bowl 54 geführt: Wenn sich an diesem Sonntag in Miami die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs gegenüberstehen, ist das vor allem das Verdienst von Jimmy Garoppolo und Patrick Mahomes.

Hier weiterlesen