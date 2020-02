Die zwei letzten DFB-Pokal-Viertelfinaltickets werden am Mittwochabend vergeben. Der FC Bayern München trifft im Bundesliga-Duell auf die TSG Hoffenheim. Der 1. FC Saarbrücken erwartet den Karlsruher SC. Verfolgt die Partien am Mittwochabend in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

Hier weiterlesen