Mit BVB-Zugang Erling Haaland schlägt ein junger Stürmer, der aus Österreich gewechselt, in der Bundesliga gerade voll ein. Mit Shon Weissman steht der Nächste schon in der Warteschlange, wie er selbst sagt. Und in Österreich waren seine Statistiken sogar noch besser.

Hier weiterlesen