Im Zweitliga-Duell zwischen Dynamo Dresden und SV Darmstadt geht´s um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Der 1. FC Heidenheim könnte mit einem Sieg beim SV Sandhausen an Platz drei ranrücken. Verfolgt die Spiele am Freitagabend in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

Hier weiterlesen