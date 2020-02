Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln könnte wegen des Sturms, der am Sonntag erwartet wird, ausfallen. Erst am Spieltag müsse demnach entschieden werden, ob die Witterungsbedingungen das Spiel zulassen, so ein Sprecher.

